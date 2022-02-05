Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики в 2020 году 33 россиян.

По его словам, он был «очень» обижен, потому что «абсолютно» уверен, что российские граждане прибыли в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране. Лукашенко также отметил, что сразу же позвонил президенту России Владимиру Путину, при этом они разговаривали трижды.

В то же время он считает, что задержание было «мелочью» и «пылинкой» в отношениях между Россией и Беларусью.