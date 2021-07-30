Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

«По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? — отметил глава государства. — Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего, потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях».

Вместе с тем Лукашенко заявил: «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем».

«Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни с России, ни с Украины, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция», — подытожил белорусский лидер.