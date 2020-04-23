Лучше, чем вчера — О ситуации с COVID-19 в Турции

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3,1 тысячи и превысило 101 тысячу, умерли 115 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Накануне число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля – 3083.

«Сегодня выявлено 3116 новых случаев, всего заразившихся – 101 790. Мы потеряли сегодня 115 пациентов, всего умерших – 2495. Вылечились всего 18 491 пациентов», — написал Коджа в Twitter.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции «лучше, чем вчера».

| 2020-04-23T22:07:12+00:00 23 апреля 2020, 23:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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