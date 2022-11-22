Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением. Речь идет о модернизированной модели — с увеличенной в два раза дальностью пуска, пишет The Telegraph со ссылкой на видео, опубликованное ВВС Королевства.

Сколько ракет было поставлено, неизвестно. Стоимость одного снаряда оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов ($207 тысяч). Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм — 12 км.

Великобритания впервые передала Киеву ракеты Brimstone-1 почти полгода назад. Но на видеозаписи видно, как более совершенная модель готовится к транспортировке на базе в Оксфордшире. Эти снаряды обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы специально переоборудованные грузовики.

Brimstone-2 в основном предназначены для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью. Лазерную наводку обеспечивают войска, самолеты, дроны или транспортеры. Также ракета может выбирать цель самостоятельно из заранее запрограммированного списка. Высокочастотный радар позволяет исключить гражданские автомобили или менее важную военную технику. Благодаря высокой точности и системе наведения, запускать снаряды можно даже в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданских.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Украину 19 ноября. В ходе визита он пообещал передать Киеву еще один пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов, куда войдут средства противовоздушной обороны, в том числе 125 зенитных орудий. Также премьер определил проекты по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры, которыми займется Лондон. Они включают в себя шесть мостов и два жилых дома, в том числе жилой комплекс в Буче на 2250 человек. Британская помощь Украине в 2022 году превысила 3 млрд фунтов стерлингов. (moscowtimes.ru)