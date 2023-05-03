Британское правительство не планирует передавать Киеву вертолеты Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в опубликованных во вторник письменных ответах представителей Минобороны Великобритании на вопросы членов парламента страны.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — написала замглавы оборонного ведомства Великобритании баронесса Аннабель Голди, отвечая на вопрос о том, каковы намерения кабмина в этом отношении.

Другой заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопрос о работе Международного фонда помощи Украине, сообщил, что сейчас из него планируется оплатить «средства ПВО и вооружения большой дальности» для Киева.

На сайте британского правительства указано, что до 4 мая ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков, готовых поставить «ракеты с дальностью в 100-300 км, наземного, морского или воздушного базирования, с полезной нагрузкой (включает массу боевой части — прим. ТАСС) от 20 до 490 кг». Предпочтение будет отдаваться ракетам, которые трудно перехватить, имеющим возможности для противодействия средствам ПВО и устойчивым к воздействию средств РЭБ.

Планируется, что второй пакет помощи Украине, оказываемой на средства из фонда, будет также включать системы ПВО, предназначенные для борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами, мостоукладчики, танковые тягачи, минные тралы для переданных Украине западных танков и бронированные саперные машины. 15 февраля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что в первый пакет помощи из фонда на £200 млн (около $250 млн) войдут артиллерийские снаряды, комплексы морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части, в том числе для используемых ВСУ танков.