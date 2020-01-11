Ливан лишен права голоса в ООН

Ливан лишен права голоса в Генассамблее ООН в связи с неуплатой членских взносов за 2018 и 2019 годы, говорится в заявлении пресс-службы МИД страны.

«МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов», — говорится в документе. В МИД Ливана заверили, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало.

«В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время», — отметили в МИД.

Отмечается, что глава МИД Ливана Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю с данным вопросом. Согласно документам, МИД Ливана запрашивал 1 миллион 310 тысяч долларов США на погашение задолженностей в 2019 году.