Ливан лишен права голоса в ООН

Ливан лишен права голоса в Генассамблее ООН в связи с неуплатой членских взносов за 2018 и 2019 годы, говорится в заявлении пресс-службы МИД страны.

«МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов», — говорится в документе. В МИД Ливана заверили, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало.

«В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время», — отметили в МИД.

Отмечается, что глава МИД Ливана Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю с данным вопросом. Согласно документам, МИД Ливана запрашивал 1 миллион 310 тысяч долларов США на погашение задолженностей в 2019 году.

| 2020-01-11T23:36:41+00:00 12 января 2020, 00:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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