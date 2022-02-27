Лига арабских государств (ЛАГ) планирует созвать экстренное заседание по ситуации на Украине в понедельник. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника генерального секретаря регионального сообществах Хусама Заки.

«По просьбе Египта решено провести внеочередное заседание Совета Лиги арабских государств под председательством Кувейта завтра, в понедельник, на уровне постоянных представителей, чтобы обсудить развитие ситуации на Украине», — отметил он.

Ранее Каир обратился в секретариат ЛАГ с официальным запросом о созыве такой встречи. Известно, что его предложение поддержали Кувейт, Иордания и ряд других арабских стран.