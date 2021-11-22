В процессе формирования бюджета на следующий финансовый год в Налоговый кодекс вносятся поправки, предусматривающие систему мер по стимулированию ввоза в страну экологически чистого транспорта.

В борьбе за здоровую городскую среду сегодня весь мир переходит на экологически чистый транспорт – интерес к альтернативным видам машин стимулируют как дотациями, так и созданием соответствующей инфраструктуры. Для нас это будущее, которое буквально стучится в двери. О том, что одними заявлениями о важности перехода на современные «зеленые» автомобили сыт, как говорится, не будешь, на уровне экспертов и практиков говорилось давно и не единожды.

Специалисты одобряли намерение властей привнести в нашу с вами действительность мировые экотренды, отмечая, что для этого нужна, как минимум, финансовая заинтересованность импортеров и пользователей таких машин. Иного пути просто нет – не заставишь же автовладельца себе во вред менять привычную машину на более дорогую, но колесящую по дорогам без вреда для экологии.

То же самое в случае с импортерами экологически чистых авто. В первую очередь следует позаботиться о выгоде такого предприятия, а уж потом рассуждать о высокой материи. Судя по поправкам в Налоговый кодекс, эту простую истину не только осознали, но даже пытаются претворить в реальность. Так, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от НДС ввоз и реализацию гибридных автомобилей не старше трех лет с двигателем объемом до 2500 кубических сантиметров.

Наряду с этим, предлагается освободить от НДС продажу электромобилей, а также импорт зарядных устройств для автомобилей 2-й и 3-й категории. Упомянутые предложения могут ввести уже с 1 января наступающего года. Ожидается, что после этих изменений цены на гибридные автомобили не старше года выпуска снизятся. Таким образом, освобождение от НДС снизит их затраты в среднем на 18 процентов.

«Сейчас у нас ощутимо растет число гибридных автомобилей японского производства, — пояснил в беседе с # перспективы налоговых корректив депутат ММ, эксперт Вугар Байрамов. – С этой точки зрения, в случае освобождения от НДС их импорта неизбежно упадут и цены на такие авто на местном рынке. Здесь, конечно же, речь про машины, которые были выпущены за три последних года. Словом, после упомянутых законодательных правок цены на гибридные автомобили не старше года выпуска снизятся, поскольку налоговые каникулы уменьшат затраты импортеров в среднем на 18 процентов. Как следствие, будет достигнута задача, которая заявлена в русле увеличения доли экологичных машин – спрос на такие автомобили увеличится».

Состояние местного автопарка пока оставляет желать лучшего. Даже оставляя за рамками новейший экологически чистый транспорт, высокие таможенные взносы привели к общему старению машин, колесящих по нашим дорогам. Доля машин младше пяти лет по всем сегментам отечественного автопарка – легковых, грузовых, автобусов – снизилась с 16% в 2014 году до 4% в позапрошлом. Иными словами, на 25 автомобилей у нас приходится только одна новая машина, при этом аж четыре из каждых пяти – старше 10 лет. И ситуация с каждым годом усугубляется. Согласно подсчетам, за 2014-2019 годы количество новых автомобилей уменьшилось в 3,6 раза, а вот число машин старше 10 лет, напротив, увеличилось на 35,8%. При этом порядка 86% автопарка приходится на старые машины. В позапрошлом году из 1,2 млн автомобилей только 51,2 тыс. пришлось на долю новых машин.

Если будут внедрены льготы, автопарк республики будет в достаточной степени обновлен, говорил ранее автоэксперт Эльмеддин Мурадлы.

«Ввоз новых автомобилей важен по нескольким причинам. В частности, это означает снижение количества аварий и, следовательно, риска смерти и травм в ДТП. Сегодня большинство гибридных автомобилей, импортируемых в нашу страну, были вовлечены в аварии, затоплены цунами или облучены радиацией в США, Японии и других странах. Такие автомобили доставляют большие неудобства нашим водителям», — комментирует Мурадлы.

Иные специалисты даже предлагают субсидировать импорт электромобилей и гибридных машин за счет дополнительных поступлений от подорожавшего топлива. Скажем, субсидия могла бы составить 20-25% на машины стоимостью $20-30 тыс. Кроме того, можно было бы импортировать эти машины беспошлинно и по нулевой налоговой ставке. Поскольку высокие пошлины – удел стран, производящих такой автотранспорт, чтобы защитить собственные компании, считает экономист-аналитик Натиг Джафарли. В Азербайджане же, отмечает экономист, по логике, стремление внедрить экологически чистые автомобили должно сопровождаться снижением импортных пошлин на такой вид транспорта.