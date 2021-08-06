Лесные пожары беспокоят не только Турцию. В Греции начинают эвакуировать целые города. Ситуация усугубляется рекордной жарой, которая была зафиксирована в стране на этой неделе – до +47,1 градуса.

Сейчас в разных частях страны активны 56 огневых фронтов. Особенно опасно на север от Афин.

Жители двух греческих городов Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ направиться к побережью в 5 часов утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Пожарная служба также готовится к сильным ветрам, прогнозируемым в Аттике и остальной Греции.

Зместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была стерта территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.

Всего на этой неделе были эвакуированы тысячи людей в северных пригородах Афин. Пожар подступил к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников. (korrespondent.net)