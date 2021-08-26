«К сожалению, Министерство иностранных дел Армении до сих пор страдает синдромом расстройства памяти. В таком случае мы еще раз напоминаем, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет, проводя агрессивную политику в отношении Азербайджана и удерживая часть его международно признанных территорий под военной оккупацией, несет ответственность за такие военные преступления, как уничтожение, присвоение исторического, культурного и религиозного наследия, незаконный вывоз наших культурных ценностей из страны”.

Как сообщает АПА, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя комментарий МИД Армении в связи с осуществлением миссии ЮНЕСКО.

Она отметила, что было время, когда Азербайджан подавал многочисленные обращения в ЮНЕСКО в связи с визитом в регион для расследования этих преступлений, и именно Армения препятствовала международным миссиям посещать оккупированные тогда территории Азербайджана.

Л.Абдуллаева отметила, что Азербайджан неоднократно высказывал свое отношение к вопросу реализации независимой и объективной миссии ЮНЕСКО на освобожденных территориях и даже призывал ускорить этот процесс:

«Относительно заявления официального Еревана о том, что он не возражает против осуществления такой миссии, хотим сказать, что мы надеемся, что миссия будет реализована в ближайшее время и будут зафиксированы итоги целенаправленной политики уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на территории Азербайджана в течение десятилетий».

Напомним, 25 августа 2021 года МИД Армении выступил с безосновательным заявлением о необходимости реализации миссии ЮНЕСКО на территориях Азербайджанской Республики, ранее находившихся под оккупацией Армении, обвиняя Азербайджан в преднамеренном разрушении и вандализме армянских памятников.