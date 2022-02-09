«Мы освежаем память МИД Армении: Армения – это страна, которая около 30 лет держала часть территорий Азербайджана под военной оккупацией и осуществляла на этих территориях широкомасштабную незаконную деятельность, в том числе урбицид, культурцид и экоцид».

Как сообщает #, об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской республики Лейла Абдуллаева.

«Армения стерла с лица земли 9 городов и сотни сел Азербайджана. Исторические, культурные, религиозные памятники на этих территориях были разрушены, разграблены. Для того, чтобы скрыть целенаправленные разрушения на оккупированных территориях, Армения десятилетиями препятствовала визитам миссии ЮНЕСКО на эти территории. Этот факт четко отражен в отчете о деятельности ЮНЕСКО, опубликованном в 2005 году», — отметила Л.Абдуллаева