Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью главы МИД Армении агентству РИА Новости.

Как сообщает АПА, Л.Абдуллаева отметила, что в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил позицию Еревана, который проводит политику, противоречащую международному праву и содержащую территориальные претензии к Азербайджану.

«Разжигая агрессивный сепаратизм на территориях Азербайджана в пределах его международных границ, министр иностранных дел Армении ясно дает понять, что его «стратегия мира и безопасности» является фиктивной и что его страна еще не отказалась от своей политики агрессии.

Доводим до сведения нового министра иностранных дел Армении, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права, и пора претворять в жизнь подписанные сторонами заявления. В интересах армянской стороны понять эту реальность, потому что страна, наконец, может положить конец лжи и фантазиям и сосредоточиться на будущем развитии и прогрессе.

Наша страна неоднократно заявляла о том, что является сторонником нормализации отношений на основе принципов международного права. Реваншистские заявления и поведение армянской стороны показывают, что эта страна еще не готова к политике соседства, основанной на принципах международного права», — отметила представитель МИД.