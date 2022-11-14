Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на террасе отеля, где чиновники расположились после приезда на саммит G20 в Индонезии, который готовится к завтрашнему выступлению.

Ранее Bloomberg написал, что Лавров доставлен в больницу после прибытия на Бали.

«Это игра, которая не новая в политике», — отреагировал министр на новость йотом, что был доставлен в больницу, добавив, что и о болезни президента РФ Владимира Путина западные СМИ пишут давно.

Министр отметил, что на завтрашний день у него запланировано несколько выступлений, принятие декларации, также он добавил, что «только что» ему звонила министр иностранных дел Ретно Марсуди.