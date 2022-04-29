Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу, информирует ТАСС.

«В региональном разрезе рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая запуск комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе. Состоялся обмен мнениями по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сообщили в дипведомстве.

Министры отметили высокий уровень взаимодействия Москвы и Еревана в рамках евразийских интеграционных структур, а также обсудили ключевые двусторонние и международные вопросы.