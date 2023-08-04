Армянское издание «Грапарак» опубликовало статью, имеющую претензию на сенсационность. По версии издания, главарь сепаратистов Араик Арутюнян является одним из скрытых сторонников интеграции с Азербайджаном. Как пишет это армянское СМИ, хотя Арутюнян открыто присоединяется к заявлениям, направленным против интеграции, но на самом деле тайно делает шаги к этому.

Как отмечает издание, поскольку так называемые «власти» Карабаха больше не ждут российской поддержки, они понимают, что должны рассчитывать только на себя, а люди, оставшиеся в Карабахе, должны принимать коллективное решение о том, что делать дальше. Статья эта, скажем прямо, больше похожа на фантазии авторов, натужно выдаваемые за факты.

Начну с того, что само словосочетание «скрытый сторонник интеграции с Азербайджаном»- это нечто анекдотическое. Хотя бы потому, что скрыть подобное невозможно. Это или есть, или нет. Это же не латентный гомексуализм, в конце концов! Как можно проявлять реальную заинтересованность в интеграции с Азербайджаном в последнее время демонстрирует бывший ««командующий» бандформированиями карабахских сепаратистов Самвел Бабаян.

В частности, он призывает принять предложение правительства Азербайджана о необходимости доставки продовольственных грузов по аскеранской дороге из Агдама. Об этом, кстати, сообщало все тоже армянское издание «Грапарак». Добавлялось, что с этой целью Бабаян возобновил встречи со своими сторонниками и представителями «правительства сепаратистов».

«Необходимо начать двустороннюю торговлю, как со стороны Агдама, так и Гориса, это произойдет, хотим мы этого или нет. Приземлившиеся в Карабахе на воздушном шаре думают, что могут что-то изменить демонстрацией, но в мире ежедневно от голода умирают, наверное, 200 000 человек, а международное сообщество не обращает на это внимания», — заявил Бабаян. Он справедливо указал на то, что для мира все так называемые «акции протеста» армянской стороны ничего не значат, а Азербайджан при поддержке Турции будет двигаться вперед.

«Почему бы не сказать людям правду: когда проигрываешь войну, то должен принять правила игры и попытаться восстановиться», — заявил недавно С.Бабаян. Он и в этом прав. Остается лишь добавить, что после окончания любых войн, начинается процесс выявления и привлечения к уголовной ответственности всех тех, кто был виновен в преступлениях, совершенных в ее ходе. И, примечательно то, что С.Бабаян понимает, что сложно будет и ему избежать справедливого суда над ним.

Допускаю, что аналогичные мысли сейчас преследуют и Араика Арутюняна. Особенно, после ареста и доставки в Баку военного преступника Вагифа Хачатряна. Но, как ни крути, впору ждать от главы карабахских сепаратистов конкретных шагов и действий, которые бы доказали его заинтересованность в том, о чем пишет издание «Грапарак». Пока мы видели лишь цирковые номера с его стороны, включавшие и шоу под названием «бессрочная сидячая акция протеста». Пора бы уже встать, чтобы потом не сесть, но уже не в Ханкенди, а в Баку, и не в палатке, а в помещении иного рода.