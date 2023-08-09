Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini представит в Калифонии новую концептуальную модель. Об этом сообщает insideevs.com. Название машины держится в секрете.

По данным издания премьера состоится 16 августа на Monterey Car Week — мероприятии, где проходят презентации самых эксклюзивных моделей в мире. Пока не ясно, как будет выглядеть этот новый электрический концепт-кар и каким будет его двигатель.

Как заявил генеральный директор компании Стефан Винкельманн, в основе нового электрического Lamborghini будет лежать платформа, разработанная Volkswagen Group. Она же в дальнейшем будет использоваться Bentley и Porsche.