Известная певица Лайма Вайкуле встала на защиту Аллы Пугачевой, которую продолжают травить из-за поддержки Украины.

Как передает Telegram-канал «Дневники знаменитостей», в одном из интервью Вайкуле сказала, что Пугачева как артист на первом месте в России. Потому что в свое время она принесла большие деньги в страну.

«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить», — сказала Лайма.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с мужем и детьми уехала в Израиль, где уже получила паспорт гражданки страны.

Ее супруг Максим Галкин публично осуждает преступный режим Кремля и финансово помогает украинским беженцам. За это его внесли в список «иноагентов» РФ.

Все это стало поводом для травли Примадонны. Россияне возмущены тем, что она поддерживает Украину, о чем не раз ей говорили. (unian.net)