Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек.

Как передает #, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

«В настоящий момент эвакуировано 1 470 местных жителей, из них 1 200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, службы гражданской защиты юга Кыргызстан продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. «В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации», — подчеркнули в ведомстве.