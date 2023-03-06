А знаете ли Вы, чем отличаются настоящие сторонники национальной независимости и демократы от прочих? Разница между ними заключается в том, что первые при любых обстоятельствах остаются демократами и сторонниками национальной независимости, другие же ведут себя, словно ветер, «дуют» туда, куда им велят не собственные убеждения и совесть, а подсказки посторонних персон…

В этом отношении правящая политическая коалиция соседней Грузии — «Грузинская мечта» также не стала исключением.

Когда они пришли к власти, все думали, что скоро установятся сравнительно тесные отношения между Москвой и Тбилиси.

Но олигарх Бидзина Иванишвили и его молодая политическая команда не сделали никаких корректив во внешней политике прежней власти, т.е. правительства М. Саакашвили. Поэтому сложилось такое впечатление, что и эта власть также является западником, даже демократом. За все эти годы «грузинские мечтатели» с НАТО подписали столько документов, что их страну называли неформальным членом Альянса.

То же самое можно сказать и о Европейском Союзе, несмотря на то, что пару месяцев тому назад ЕС в отличие от Украины и Молдовы, не наделил Грузию статусом «государство-кандидат в члены ЕС». Вместо этого ЕС поставил ряд условий перед Тбилиси.

Нам кажется, что такой оборот не очень-то расстроил грузинские власти. Дело в том, что грузинские власти вовсе не хотели бы, что их страна оказалась в «черном геополитическом списке» России. Как только, началась российско-украинская война грузинские власти притормозили свои еврострасти, объявили, что они не поддержат санкции против России. Таким образом, дело дошло до того, что Запад потребовал от Грузии сделать четкий геополитический выбор.

А как ответила Грузия на эти требования Запада? Тут есть не одна, а несколько деталей.

Но мы остановимся только на одной из них. Грузинский парламент на днях заявил, что скоро приступит к обсуждению нового законопроекта, согласно которому НПО, финансируемые международными институтами должны регистрироваться как «иностранные агенты». Заметим, что такой закон уже несколько лет действует в соседней России. Поэтому создается впечатление, что в Грузии поняли, что учиться у Запада дело бесполезное, поэтому сменив своих учителей, обратились к опыту России.

Но политические наблюдатели стараются объяснить это событие с иных точек зрения. Некоторые из них отмечают, что с помощью подобного шага Тбилиси хочет оказать давление на ЕС. Заметим, что тут есть определенная логика – неслучайно после того, как грузинский парламент объявил о своем намерении, в Брюсселе начались своеобразные волнения…

Но это не единственное объяснение, есть и другие точки зрения. По мнению некоторых политических наблюдателей, с помощью нового законопроекта грузинские власти хотят отвлечь внимание от экс-президента М.Саакашвили, состояние которого на самом деле сложное. По словам украинских властей, «грузинские мечтатели» сознательно, преднамеренно убивают их гражданина, т.е. Михэила Саакашвили.

Это позволяет сделать еще один вывод: уже нет прежнего ГУАМ. В последнее время, после ухудшения отношений между Россией и Молдовой, многие сделали вывод о том, что ГУАМ вновь усилится, даже возродится. Но этого не случилось. В настоящее время только два члена ГУАМ проводят последовательную политику – это Украина и Молдова. Но Москва открывает фронт еще и против Молдовы – «пятая колонна» России в этой стране начала массовые акции протеста против легитимных властей Кишинева.

А как завершатся все эти процессы? Примет ли грузинский парламент названный законопроект? К сожалению, мы точных ответов не знаем. Нам известно, что Грузия опасается российской агрессии. Но это не единственный страх, который прослеживается в Грузии: грузинские мечтатели боятся потерять власть. Именно по этой причине, они жестоко обращаются с М.Саакашвили и в то же время виляют хвостом перед Кремлем.

Тут хочется отметить еще одну поучительную деталь. В грузинской литературе есть классик – Илья Чавчавадзе, которого грузинская церковь объявила святым. Но у этого писателя есть слова: «Ты достойна быть оплеванной, Грузия моя!». Думается, что тут дополнительные комментарии излишни, и на этом можно поставить точку…