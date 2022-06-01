«Мы с терпением следим за развитием процессов в Армении», – таково было последнее заявление руководства Азербайджана по поводу протестных процессов в Армении.

В принципе оно право, потому что в армянской политической плоскости ничего особо тревожного не происходит; карабахский процесс хоть и медленно, но все же двигается. Значение брюссельских переговорных процессов заключается в том, что они происходят под зонтиком Европы, а ЕС самый влиятельный институт Европы, с которым Минская группа ОБСЕ даже в сравнение не идет.

Поэтому на фоне этих переговоров никому даже в голову не приходит подумать о возвращении процесса в плоскость Минской группы. Не случайно США, и даже Франция, внимательно следят за переговорами, которые происходят при посредничестве Шарля Мишеля.

Но процесс развивается на фоне относительной напряженности, т.к. протесты в Армении не утихают, оппозиция этой страны продолжает фокусничать, старается нагнетать обстановку в столице страны.

Мы пристально следим за ежедневными телесюжетами из столицы Армении, чтобы иметь представление о масштабах протестов, которые происходят в Армении. Сразу бросается в глаза то, что они не очень-то и многочисленны – это, пожалуй, просто небольшие мобильные группы давления. Подавляющее большинство общества не поддерживает их. Поэтому не думается, что все эти протесты приведут к каким-то серьезным последствиям.

Плюс, наверное, никто перед ними такую задачу и не ставил – скорее всего их миссия заключается в том, чтобы не дать развиваться переговорному процессу, сделать все, чтобы процесс затягивался, чтобы парализовались дипломатические усилия по урегулированию карабахского процесса.

Тут есть еще одно весьма важное обстоятельство. Эти пророссийские силы во время последних парламентских выборов никаких успехов не добились. Что касается их связей с Россией, в Москве опасаются, что новый формат переговоров может быть успешным – ведь таким способом Москва может остаться, как говорится, вне игры.

Конечно, Мария Захарова может заявить, что целью ее страны является превращение Южного Кавказа в цветущий край, но мы прекрасно знаем, что за цветы сажает Россия — есть примеры Абхазии и Южной Осетии.

Поэтому мы с оптимизмом относимся к брюссельским переговорам. В любом случае, есть известная притча. Мулла Насреддин теряет ключ от дома, но начинает искать его не в том месте, где потерял. Когда спросили его о причине этого, он ответил: «Тут светлее».

Мы еще не можем точно сказать, к каким последствиям и результатам приведет посредничество Шарля Мишеля. Но нам кажется, что оно, как минимум, помешает вернуть процесс под зонтик Минской группы. Плюс, уже имеются определенные успехи, нельзя сказать, что все это пустая трата времени.

Тут следует заметить, что лишь бы не помешала протестная оппозиция Армении, которая заявляет, что якобы Никол Пашинян получил Армению с территорией более 40 тысяч квадратных километров, но уже успел потерять 10 тысяч квадратных километров! Тут вспоминается одна весьма известная поговорка: если не стесняться, то и станцевать можно…