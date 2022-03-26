Крупнейшие японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho с 26 марта не проводят долларовые транзакции с российским Сбербанком.

Как передает Kyodo, это связано с американскими санкциями.

Финансовые транзакции в долларах осуществлялись японскими финансовыми учреждениями через американские корреспондентские банки. Ожидается, что остальные банки Японии примут аналогичные решения.

США внесли Сбербанк в список CAPTA (The Correspondent Account of Payable-Through Account Sanctions List). В результате американским банкам предписано заблокировать его корреспондентские счета с 26 марта. Без особого разрешения Управления Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) американские финансовые институты не смогут открывать и обслуживать корсчета Сбербанка и его дочерних организаций, а также принимать трансакции с их участием.