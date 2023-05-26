Cogito ergo sum. Мыслю, значит существую. Бессмысленное вегетативное существование, когда человек не осознает себя в качестве личности, по мнению французского философа Рене Декарта, его еще называют отцом современной философии, не является существованием в полном смысле этого слова. Революционная идея для XVI века. Сегодня появился искусственный интеллект, который, с некоторыми оговорками, также способен мыслить. Вернее, компилировать громадную массу информации и извлекать из нее рациональное зерно. Появилась надобность в создании подобного интеллекта, на мой взгляд, в следствие громадного массива информации, полученного человеком. Ориентироваться в информационном океане все сложнее, а машина, с ее педантичностью и методичностью, возможно, справится с поставленной задачей.

У создателей искусственного интеллекта стали появляться сомнения в безопасности для людей их детища. Один из них Джеффри Хинтон выступил с сенсационным заявлением, в котором предупредил об опасности ИИ, могущего в определенный момент принять решение избавиться от несовершенных людей и заменить их совершенными роботами. Франкенштейн, выпущенный из лаборатории, получает шанс взять вверх над людьми.

И без искусственного интеллекта, мы знаем много случаев, когда человек сам, по доброй воле передавал другим людям, иногда, группам людей свое неотъемлемое природное право на мышление. Уточню, критическое мышление. Все ментально здоровые люди мыслят, но критическое мышление в некоторых случаях делегируется кому-то, к примеру, эксперту, который, по определению, должен разбираться в выбранной теме. В самом деле, зачастую необходимо выслушать мнение эксперта, чтобы понять и разобраться в том, что происходит в действительности. В наше время экспертов, по совместительству блогеров – довольно много и каждый поет свою песню, высказывает свое компетентное мнение. То же самое мы видим на экранах телевизоров, где люди, называющие себя экспертами, рассказывают о том, что происходит в мире, государстве, а иногда и в отдельной группе социума. Вся информация, которую вылили на голову потребителя, чаще всего обывателя, или как сейчас говорят, глубинного народа, превращает эту человеческую массу в инструмент, которым легко может воспользоваться любой деятель, имеющий власть. Для такого феномена найден термин — Lavage de cerveau/ Промывание мозгов. Критическое мышление вырабатывается в ходе длительного процесса образования. Непрестанного. Оно появляется у людей, имеющих возможность сравнивать данные, информацию. Если вам изо дня в день представляют одну точку зрения, мнение монарха, президента, премьер-министра, назовите его, как угодно, если только одна точка зрения довлеет и ее бесконечно пропагандируют, с утра до ночи вдалбливая в сознание людей незатейливые схемы, то рано или поздно, подобная неустанная работа даст свои плоды. И люди, даже те, кто образован, начитан, кому кажется, что у него есть моральные принципы, даже эти люди, совершенно неосознанно, не отдавая себе в этом отчета, начинают проникаться ядовитыми идеями верховного властителя. В результате складывается трагическая ситуация. То, что мы видим сегодня на театре русско-украинской войны. Российскому населению вдалбливают определенный взгляд, определенный угол зрения на соседние государства-«сателлиты» Великой России, на просветительскую, главенствующую роль России, россиян, в частности русских, выступающих в качестве просветителей для, так называемых, малых народов. Они и сейчас называют Украину — Малороссией. Такой подход идентичен видению Российской царской империи. Высокомерное, снисходительное отношение к украинцам, вылилось в страшнейшую войну и удивительно то, что до сегодняшнего дня, хотя прошло больше года с начала войны, российский глубинный народ все так же пребывает в состоянии, как мне кажется, гипнотического сна, когда многие россияне уверены в том, что это не Россия напала на Украину, а как сказал господин Лавров, «это Украина напала на Россию». Российские обыватели смиряются с тем, что мужчины, стар и млад, идут на фронт убивать своих соседей, как они когда-то их называли своих «братьев славян». У украинцев есть все для победы. Моральный дух, смелая армия, умные руководители, у них есть поддержка западных государств. Поддержка, которой не было у нас, азербайджанцев, когда наши соседи, армяне, вели с нами войну за Карабах. Первую карабахскую войну они выиграли, с помощью России. В этом нет никаких сомнений.

Критическое мышление является главным препятствием для внедрения в сознание мифов и легенд. На то они и мифы и легенды, что, как правило, основаны на вымышленных историях. Совсем как мифы и легенды Древней Греции. Например, одна из таких историй о том, что не существовало государства Украины. Совсем недавно российский президент, демонстрируя карту, (рассмотреть ее подробно не было никакой возможности), заявил о том, что Украины на карте нет. Журналисты, имеющие критическое мышление, заинтересовались картой. Оказалось, что карту в 1674 году создал французский картограф Гийом Сансон, и Украина обозначена на ней, на французском языке, как Ukraine pays des cosaques — Украина — страна казаков. Возможно, что российский президент не владеет французским языком, но чиновник, представивший ему карту с заверениями, что на ней нет Украины, сделал это, желая угодить боссу, пусть даже таким бездарным фальшивым образом. Фейк. Вся российская пропаганда основана на фейках, на подтасовке данных.

Точно также наши соседи армяне уверяют, что древний Карабах — не азербайджанское ханство, основанное в 1746 году Панахали ханом Джаванширом (хотя имеются хроники, исторические документы), на самом деле, это древняя армянская земля Арцах. Для создателей мифов наличие исторических документов, хроник не является доказательством. Столица Карабаха не Ханкенди, а «древний» Степанакерт, к тому же названный по имени большевика Степана Шаумяна. В 1978 году армяне Нагорного Карабаха отмечали 150-летие своего переселения, и в честь этого был воздвигнут памятник в селе Марагашен – Ленинаван Мардакертско – Агдаринского района. Село названо в память о своей первой родине – армянского села Марага в Иране. Памятник в честь переселения первых армянских семей в Карабах, был разрушен армянами в 1988 году в начальный период Карабахской войны, а затем видоизменен до неузнаваемости.

Они затерли цифру «150», изменили сам памятный комплекс… Без комментариев.

Российский, армянский обыватель, глубинный народ не будет разбираться в истории, политике, геостратегических интересах держав. Ему сказали, что Украины, как государства не было, это креатура советской власти, значит, так оно и есть. Сказали, что все украинцы — нацисты и наркоманы и их надо спасать, «эксперты» знают, что говорят. Российский обыватель охотно верит этим байкам.

Карабах отдал азербайджанцам Сталин. Турки и азербайджанцы — нелюди, только и мечтающие о том, чтобы уничтожить несчастных армян. Армянский обыватель не сомневается в этих «аксиомах». Никаких других аргументов ему, обывателю, не требуется. Если власть, авторитетные национальные деятели называют белое черным и наоборот, значит, так оно и есть. Мифы – живучи. Мифы в картинках живучи вдвойне. Без критического мышления выйти из парадигмы, очерченной властями, радетелями национальных интересов, не удастся. Наивность и доверчивость обывателя, а главное, желание уверовать в свою историческую «миссию», «древность», «превосходство» ведут к катастрофе, войне, горю, потере близких.

Сегодня у сторонников партии мифотворцев появился конкурент – искусственный интеллект. Картинка взрыва в Пентагоне, сгенерированная ИИ, вызвала переполох на биржах и страх у обывателей. Позднее выяснилось, что это фальшивка, и рынок восстановился. Отличить правду от лжи будет с каждым днем все труднее. Тем важнее научиться критически мыслить. Занятие непростое, но необходимое для хорошей жизни в мире и согласии. В том числе и с соседями.