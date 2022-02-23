Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа с заверениями, что США не считают россиян своими врагами, импонировало бы больше, если бы не сопровождалось постоянными угрозами.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», — добавил он.
Как отметил Песков, угрозы санкций и некой реакции со стороны США в адрес России в случае якобы вторжения на Украину уже надоели. «Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что президент Владимир Путин не будет делать ответного обращения.