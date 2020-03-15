Коронавирус заставил Елизавету II покинуть Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает британское издание The Sun.

93-летняя королева была перевезена в Виндзорский замок. По данным источника издания, официальная лондонская резиденция британских монархов в настоящий момент наиболее опасна для распространения вируса. В королевских кругах отметили крепкое здоровье Елизаветы II, но при этом приняли решение не рисковать им.

Если вспышку заболевания в стране не удастся погасить или сдержать, то, по данным издания, Елизавету II и ее супруга 98-летнего принца Филиппа разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Советники королевы также отметили, что ближайшие события с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки. (iz.ru)