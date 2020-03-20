Коронавирус может помещать американцам отправиться на Луну в 2024 году

Аэрокосмическое агентство США приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, сообщает Голос Америки.

НАСА закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis, сообщил в четверг вечером глава ведомства Джим Брайденстайн.

«Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде», – рассказал он.

Закрытие объектов может помешать США выполнить свой план выполнить новый полет на Луну к 2024 году.

| 2020-03-20T18:53:32+00:00 20 марта 2020, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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