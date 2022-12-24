Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации заявил, что конфликт вокруг Украины спровоцировал кризис в сфере энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что данный конфликт, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику».

Ситуация в Украине «спровоцировала энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», считает король.

Филипп VI добавил, что ситуация вокруг Украины «также затронула безопасность» королевства.