После вчерашнего события в Карабахе возникает такой вопрос: Шушинская декларация – это больше декларативный документ или договор, имеющий большое практическое будущее?

Если второе, то очевидно, что Россия постарается приложить все усилия, чтобы нивелировать такое его значение. Удастся ли это Кремлю? Можно с большой долей уверенности предполагать, что сегодня в Москве с напряженным вниманием следят за визитом Эрдогана, вчитываются в текст Шушинской декларации.

Среди прочего, как сообщают различные СМИ, в подписанной совместной декларации говорится, что стороны окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

А Советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

Вряд ли это понравится северному соседу. При каких условиях прописанные вчера рамки союзнических отношений Турция-Азербайджан могут преодолеть ожидаемое давление России и оказаться воплощены? Что именно должны сделать для этого Баку и Анкара, какие действия предпринять, какую общую стратегию, линию поведения выработать? Очевидно, что за этим свободное будущее Азербайджана.

Ситуацию по просьбе # комментирует Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— 1. Региональный визит президента Турции именно в Шушу естественным образом ложится в текущую мировую повестку «эпохальных» ивентов. Даже если это ситуативное временное совпадение, связь здесь – самая непосредственная. Допустим, правы те, кто небезосновательно считают, что мир катится к «новой холодной войне», причем по линии Вашингтон-Пекин с неопределившейся «между умными и красивыми» Россией, продолжающей вести себя как известное животное с гранатой. Для оформления «нового холода» необходимы не только красные линии, но и фиксация региональных разломов между противоборствующими полюсами, на что так надеется Кремль, в конвульсиях стремясь стать одним из этих самых полюсов. И Южный Кавказ здесь – один из базовых регионов (речь не только о новой фактической линии разграничения в Карабахе – о ней ниже). Произойдёт ли это быстро и безболезненно? Нет, конечно. И совершенно прав российский учёный Юрий Федоров, в свете встречи Байден-Путин напоминающий, что даже в той канонической холодной войне при жёстком (прежде всего в Европе) разделе сфер влияния были и серые зоны и «прокси-войны» …

Отвечая на ваш вопрос, чем является подписанное в Шуше – декларацией или договором с большим практическим будущим – отмечу, что на мой взгляд, это и первое, и второе. Здесь не стоит недооценивать «вывеску» и символизм. Это и своего рода демонстрация силы эвентуальному то ли союзнику, то ли противнику (и это не Армения) – в более широком смысле в сравнении с неизменным атрибутом любых военных учений. Так что отчасти правы и те, кто, преследуя разные мотивы ставит, как кажется риторический вопрос – куда уж больше углублять военно-политический союз между Баку и Анкарой? Но можно ведь не только углублять, но и оформлять или применять на практике.

Сопровождающие это действо резкие формулировки по типу «военно-политический союз со страной НАТО» полезны тем, что выравнивают «инсайды» о предложениях Азербайджану из Кремля вступить в ОДКБ. Степень соответствия реальности таких «инсайдов» я оценивать не берусь, но охотно верю, что из Москвы вполне могут поступать «предложения непреодолимой силы» в обмен на фактическое восстановление территориальной целостности Азербайджана. Пятилетний «мандат без мандата» российских военных в Карабахе истекает если не быстро, но неуклонно. Подготовка к пролонгации пребывания в одном лагере и к формированию культурной, но жесткой просьбы убраться восвояси в другом, а также к возможным турбулентностям в процессе (не)ухода, уже ведётся. Поэтому происходящее в Шуше и вокруг – это сигнал и Москве, и условным «апологетам ОДКБ» внутри Азербайджана. Напомню, что ещё в 2018 году в Азербайджане была инициирована «общественная дискуссия» вплоть до Милли Меджлиса о целесообразности участия в по факту несуществующем уже тогда в качестве военно-политического блока ОДКБ. Напрашивавшееся «сразу нет» тогда звучало, но заворачивалось иногда в очень обтекаемые обёртки. А также активно резонировалось рядом СМИ, некоторые из которых неприлично называть вслух в приличной экспертной среде Азербайджана.

Шушинский вояж президента Турции также попадает в систему сигналов в адрес НАТО, прежде всего, Вашингтона. Апокалиптические прогнозы о дальнейшей конфронтации между Турцией и США не оправдываются. Тут, скорее, наоборот, пускай и на уровне намеков, деклараций и стартовых шагов. И я не про «кулачки и обнимашки», но про «покидаемый на растерзание Талибану» Афганистан и Центральную Азию, Украину и Черноморский регион, само собой – про Южный Кавказ. Уже вдоль и поперёк разобрана тема азербайджано-армянского частичного обмена пленных на карту минных полей, состоявшегося при участии США и посредничестве Грузии. Произошедшего визуально без участия Москвы, где карты этих минных полей были давно и чуть ли не раньше, чем в Ереване. Был ли Кремль реально исключен из указанного процесса или там решили «конструктивно» не подавать вида в силу неких ситуативных торгов – думаю, скоро это проявится. Как и то, станет ли реальностью практика двустороннего диалога между Баку и Ереваном при альтернативном Кремлю посредничестве.

А о том, что реанимация евроатлантического единства невозможна без переоценки и нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой, говорить уже как-то неприлично. Это проблема НАТО, для которого возможная «капсулизация» военно-политического союза Азербайджана с Турцией может стать как дополнительным окном возможностей, так и одним из отколовшихся пазлов в разваливающейся на двусторонние союзы картинке Альянса. Субъектность Азербайджана в таких сложных процессах зависит исключительно от стойкости Баку.