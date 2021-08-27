Нашумевшая история с исхудавшим альпаком по кличке Карамель из частного контактного зоопарка ZooBulvar в Баку, всколыхнула наболевшую тему – в Азербайджане до сих пор не существует закона о защите животных. Есть только административный штраф, но иначе как символическим его не назовешь. Убил животное, покалечил, поиздевался – заплатил 500 манатов и все.

Сегодня сложно назвать хотя бы одну цивилизованную и даже отсталую страну, где бы ни действовал закон о защите животных. В Азербайджане такого закона нет, хотя эта тема многократно обсуждалась в СМИ и в соцсетях.

Нет закона – нет прав на защиту у таких как альпачонок Карамель, который вынужден «развлекать» публику, приводящую своих детей в «концлагерь для животных». Именно так называют контактные зоопарки в цивилизованном мире, но которые, к огромному сожалению, по-прежнему популярны в Азербайджане.

Да, фотографии исхудавшего до невозможности альпака стали резонансными, пользователи соцсетей и журналисты наперебой написали о беспределе, происходящем в ZooBulvar. Владельцы «концлагеря для животных» оправдывались всеми возможными и невозможными способами, но выговор от руководства Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана все же получили. Предупреждение получено, ситуация вроде как взята под контроль. Но где хозяева контактного зоопарка, находящегося посреди городских кварталов, найдут зеленую лужайку для альпака, где он по смог бы отдыхать или укрыться от глаз посетителей? К слову, выгуливают альпака по кругу на асфальте и зрелище это не для впечатлительных людей.

Ветеринар министерства Фадаиль Гянджалиев заключил, что состояние животного стабильно, но имеется травма на задней ноге. И главное — условия его содержания не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Контактный зоопарк ZooBulvar расположен в закрытом помещении. У альпака сильный стресс из-за пребывания в подобных условиях, и ветеринар это подтвердил.

Ситуацию вокруг беззакония в отношении защиты уличных и диких животных # прокомментировал руководитель Общественного объединения Азербайджана «Союз по защите животных» Азер Гараев.

Эксперт с сожалением отметил, что история с альпаком, увы, не первый случай, вызвавший резонанс в обществе.

«Эта тенденция в Азербайджане имеет место и обрастает как снежный ком последние два десятилетия. Самое удивительное, что эта тенденция чужда нашему менталитету, и не имеет каких-либо исторических корней, как, к примеру, коррида в Испании», — говорит А.Гараев.

Фоном сложившейся ситуации, как подчеркивает эксперт, является отсутствие правовых норм и правил, регламентирующих содержание и изъятие из дикой природы животных человеком. А регламентируется это исключительно при наличии Закона о защите животных, либо, как он называется в других странах — закон о предотвращении жестокого обращения с животными, закон об ответственном отношении к животным.

«Эти законы регламентируют взаимоотношения как физических, так и юридических лиц с животными абсолютно во всех сферах. В противном случае и возникают такие уродливые формы — кто во что горазд, приводя к созданию так называемых контактных зоопарков и пр. В сфере общественного питания и гостиничного сектора в Баку и регионах дикие животные содержатся в недопустимых, свинских условиях. И этому не дается никакая правовая оценка», — говорит Гараев.

Эксперт обращает внимание на то, что фрагментарные контрольные меры или проверки со стороны Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на которое возложены эти функции, и которое действует без опоры на то или иное законодательство, не предотвратят жестокое отношение к животным:

«Я не знаю страну, где отсутствуют законы о защите животных. Непонятно, кто в Азербайджане лоббирует непринятие данного закона, который мы предоставили правительству еще с 2010 года?! Этот черновой вариант закона неоднократно проходил редактирование со стороны Министерства экологии и природных ресурсов, вносились поправки со стороны госорганов… Мы можем только догадываться, кто за этим стоит. Те самые олигархические или другие структуры, которые заинтересованы в осуществлении своих низменных и совершенно чуждых нашему народу стремлений и желаний? Потому что есть множество людей, которые содержат животных на своих частных владениях лишь ради потехи. Я не могу понять, что это за потеха, и чем они гордятся? Разве наблюдать умирающее, изможденное от неправильного содержания животное это потеха? У нормального человека подобная картина ничего кроме жалости и сострадания не вызывает», — задается вопросами А.Гараев.

По его мнению, сложившаяся ситуация может крайне негативно отразиться на подрастающем поколении, на формировании их сознания, воспитании, отношении к природе и как следствие, друг к другу:

«Жестокость по отношению к животным непременно катализирует рост бесчеловечного отношения к женщинам, старикам, детям… Я не хочу вдаваться в подробности и комментировать каждый случай, о котором ежедневно читаю в СМИ. Это следствие попустительства по отношению к животным. Не должно быть права у владельцев частных, так называемых зоопарков, ресторанов и прочих заведений содержать животных в таком состоянии. Не должно быть права торговать живыми животными в зоологических магазинах или базарах – это не цивилизованно и это не нормально! Никто не имеет права производить убой животных ни в праздники, ни в другие дни в черте города! Это ненормально и это характеризует страну как варварскую и нецивилизованную. И главное – это формирует жестокость абсолютно во всех группах населения», — резюмировал Гараев.

Остается надеяться, что закон о защите животных будет принят в нашей стране в самом ближайшем времени.