Консульство США в Иракском Курдистане, в городе Эрбиль подверглось обстрелу баллистическими ракетами, сообщает местный телеканал Kurdistan 24.

Сообщается, что в этом регионе по тревоге были подняты силы ВВС Соединенных Штатов. Иракские СМИ предполагают, что обстрел произошел шестью баллистическими ракетами.

Судя по кадрам видео, взрывов было несколько — эту информацию позднее подтвердил местный губернатор, Омед Хошнав. Высказываются предположения о том, что ракетный удар мог быть нанесен со стороны соседнего Ирана.

Уточняется, что в ближайшее время президента Соединенных Штатов Джо Байден выступит с телевизионным обращением по ситуации.

Ранее подписание иранской ядерной сделки, которого ожидали еще в конце прошлой недели, было отложено из-за требований России. (gazeta.ru)