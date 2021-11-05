Приближается первая годовщина завершения Второй Карабахской Войны. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, но также и впустил на свою территорию российский миротворческий контингент. За год геополитическая расстановка сил в регионе поменялась. О том, какие на сегодня мы имеем геополитические результаты в регионе, рассказал в интервью # эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Константин Тасиц:

— Прошел год с окончания войны. Какие итоги мы имеем? Как геополитически поменялся регион в этом году?

— Наиболее радикальные изменения произошли в отношениях Армении и Азербайджана. По сути, они поменялись местами. Баку взял реванш за тяжёлое поражение в первой карабахской войне. Россия сохранила за собой статус основного гаранта стабильности и мира на Южном Кавказе. Однако активнее и амбициознее стала вести себя Турция.

Иран стремится обеспечить свои национальные интересы в новых условиях и принять участие в строительстве транспортных коридоров. Снизилось влияние США и ЕС, которые никак не проявили себя в ходе военных столкновений между Арменией и Азербайджаном.

— Одним из результатов стало ещё большее усиление влияния на наш регион России и Турции. Насколько это обезопасило регион? Не будут ли их противоречия в других регионах сказываться и в нашем?

— Ситуация на Южном Кавказе стала гораздо стабильнее, чем была год назад. Интенсивность столкновений значительно снизилась. Периодически случаются отдельные нарушения режима прекращения огня. Однако присутствие миротворческой миссии не даёт им перерасти в масштабную эскалацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашиняна в целом позитивно оценивают деятельность российских миротворцев. Действительно, есть опасность, что конкуренция между крупными игроками, такими как России и Турция, может негативно сказаться на региональной безопасности. Однако пока лидерам двух стран удается избегать жесткого противостояния и разрыва отношений. Они договариваются и находят компромиссные решения по имеющимся противоречиям в разных регионах мира.

— В сухом остатке: более стабильный регион или же он стал более турбулентным?

— Новые реалии создают новые вызовы для стабильности и безопасности Южного Кавказа. Между странами сохраняются противоречия по целому ряду вопросов, поэтому риски эскалации в будущем нельзя полностью исключать. Тем не менее, руководители республик заявляют о готовности налаживать мирную жизнь, разблокировать коммуникации, восстанавливать экономические связи. Стабилизирующим фактором является присутствие российских миротворцев.