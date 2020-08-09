Кому пособия, а кому – штрафы

Пока в Азербайджане заняты повышением штрафов за нарушение карантина, правительство соседней, более бедной Грузии принимает социально значимые решения, призванные поддержать граждан во время пандемии.

Накануне грузинское правительство сообщило, что приняло решение о продолжении программы социальной поддержки граждан страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19. По словам премьер-министра Георгия Гахарии, до начала в сентябре учебного года будет оказана единовременная помощь детям до 17 лет в размере 200 лари ($65), а также социально незащищенным более 33 тыс. студентам будет погашена задолженность за обучение в вузах в 2020-2021 годах.

Правительство Грузии также профинансирует и обучение студентов из социально незащищённых семей. Гахария также сообщил, что 300 лари (97 долларов) зачислят всем самозанятым гражданам, заполнившим заявку по ранее анонсированной программе социальной поддержки, но не сумевшим предоставить соответствующую документацию. Ранее стало известно, что власти Грузии оплатят коммунальные услуги за жителей в зимний период из-за COVID-19. В стране была продолжена программа погашения задолженности граждан за коммунальные услуги в течение зимних месяцев — ноября, декабря, января и февраля по прежнему принципу компенсации за потребление семьей не более 200 кВт/ч электроэнергии и 200 куб/м природного газа в месяц.

Коммунальные льготы для граждан Грузии, особенно за газ, закупаемый этой страной в Азербайджане, а также решение о единовременной помощи детям вызвало широкий резонанс в нашем обществе. Ожидавшие поддержки правительства по коммунальным платежам и более эффективной политики в рамках социальных выплат, граждане полагали, что пример соседней страны заставит задуматься местные власти. Однако на этом фоне прозвучало решение правительства Азербайджана увеличить штрафы за нарушение требований карантина. По информации азербайджанских СМИ, такую новость сообщил на брифинге замминистра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

По его словам, правительство сейчас обсуждает ужесточение штрафов за нарушение существующих ограничений. Кроме того, думают над введением новых методов наказания — помимо финансовых санкций. Все это будет происходить на фоне дальнейших смягчений карантина. Последний раз поправка в Кодекс об административных правонарушениях о двукратном повышении штрафов к безмасочникам была в июне. Согласно поправке, штраф для физических лиц составит 100 манатов ($58) вместо 50, для должностных лиц — 200 манатов ($117) вместо 100, для юридических лиц – 400 ($235) вместо 200. За повторное нарушение в течение года после первого штрафа физические лица штрафуются на 200 манатов, должностные лица — 400, а юридические лица – 800 манатов ($470).

Текущие штрафы в Азербайджане уже превысили размеры единовременной выплаты по безработице в 190 манатов ($112). Эта сумма – размер утвержденного в стране прожиточного минимума на одного человека, но ее выдают с расчетом на всю семью независимо от количества человек. Получающая $112 пособия азербайджанская семья не должна иметь других доходов, а значит, в случае штрафа останется вовсе без средств к существованию. Для сравнения, в Грузии отсутствие маски в закрытом общественном месте в период пандемии или эпидемии влечет штраф в 20 лари (около $6) с гражданина и 500 лари (порядка $166) с владельца помещения.

И хотя штрафы для рядовых граждан, особенно безмасочников, в Азербайджане намного выше, именно Грузия стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан. Из 3,7 млн жителей Грузии заболели меньше тысячи человек, из которых умерли 15.