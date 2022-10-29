Президент России Путин в рамках сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос армянского политолога Александра Искандаряна.

Искандарян заявил, что в последнее время активизировались дискурсы о подготовке договора между Арменией и Азербайджаном, дискурсы в основном о том, что существуют два конкурирующих проекта мирного договора – российский и западный. Искандарян спросил, каким образом Россия намерена реагировать на ситуацию.

Путин ответил, что в течение многих лет Россия вела диалог с армянской стороной, предлагая решить карабахский вопрос, отдав 5 районов Азербайджану, и сохранив за собой 2 района для связи Армении с Карабахом.

«Это было бы хорошим шагом для нормализации ситуации в регионе в целом. Но армянское руководство пошло своим путем. Это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Наша позиция заключается в том, что мирный договор, конечно, нужен. Мы поддерживаем мирное урегулирование, так же, как и делимитацию границы, и полное урегулирование пограничного вопроса», — заявил президент России.

По словам Путина, какой вариант договора избрать — дело Армении, армянского народа, и армянского руководства.

«Какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только «за». Мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем Армении что-то диктовать. Так называемый вашингтонский вариант, насколько я знаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну, если Армения так считает, то пожалуйста», — заявил глава России.

По его словам, если руководство Армении считает, что Карабах имеет свои особенности, что надо эти особенности учитывать и нужно обговорить это в мирном договоре, то это тоже возможно.

То есть, Путин указывает, что, по его мнению, американский план мира предполагает признание Карабаха частью Азербайджана. Но для нас-то уж это получше российского проекта мирного договора, который, как мы помним, предусматривает откладывание решения вопроса Карабаха на неопределенное будущее.

На словах Путин утверждает, что выбор тут за Арменией. Вопрос в том, насколько он искренен? И что намерен делать в реальности? Что он хотел сказать этим месседжем? И кому – нам, армянам, или американцам?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— В первую очередь Путин обращается к своей аудитории в России. Россия Путина после развязанной им войны интересует Запад исключительно с точки зрения разведданных и понимания, есть ли ей еще чем нападать, где и когда. Как какой-то влиятельный политический субъект Путин уже никому не интересен. Исключительно как предводитель варваров, которых нужно остановить.

Определенный месседж Армении и Азербайджану тоже прозвучал. Армении Путин сказал, что с ним есть шансы затянуть вопрос Карабаха еще на какое-то время, пока сам Путин не будет свергнут.

Азербайджану и Армении — что Кремль будет всячески мешать заключению мирного договора.

Все это было бы интересно, если бы не факт того, что накануне азербайджанский чиновник в эфире назвал войну России в Украине войной, а действия Кремля — военными преступлениями и оккупацией. Или факт запрета на въезд в Армению Симоньян и Затулина. Страны вокруг России еще опасаются возможной агрессии со стороны Кремля, но плавно начинают соревноваться, кто громче и ярче отправит путинскую банду вслед за русским военным кораблем. Роль России снижается по мере снижения количества ракет и солдат, которые десятками тысяч гибнут в Украине. Поэтому, хоть и нужно следить за всеми действиями загнанного Путина, главное, что сейчас должны делать все — поддерживать Украину, которая борется за всех нас и за свободу для всех стран от террора Кремля.

Израильский публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Мы наблюдаем последнее время серьезный разлад в отношениях между Россией и Арменией. В Ереване не скрывают недовольства пассивной позицией России и ОДКБ в ходе военных стычек с Азербайджаном в этом году.

В то же время Россия укрепила свои позиции в Карабахе, который сейчас находится в управлении олигарха Рубена Варданяна.

На сегодняшний день Армения пытается играть и балансировать между Россией и Западом. Пашинян только что заявил, что готов на мир по лекалам российского плана. Однако насколько сильны будут позиции Москвы через год или через два? Сможет ли Россия и дальше выступать как потенциальный гарант мира?

Большинство армянских политиков стремятся сейчас укрепить отношения с Западом.

Что же касается заявления Путина, то оно отличается гибкостью и неопределённостью. Кавказская тема сейчас не столь актуальна для Кремля, но и сдавать полностью позиции там не намерены, о чем свидетельствует прибытие Варданяна в Карабах.

Так или иначе, дело идет к перемирию и миру между Арменией и Азербайджаном.