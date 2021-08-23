Защита прав потребителей особенно в сегменте продуктов питания серьезно страдает. В Азербайджане многие производители имитируют товарные марки конкурентов, что приводит к некоему завуалированному обману потребителей, сообщил # руководитель НПО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

Никто не поспорит с тем, что именно продовольствие является базовым показателем жизнедеятельности человека. А ведь уровень питания населения по большей части характеризует уровень экономического развития страны в целом, поскольку производство продуктов является главным условием всякого производства вообще, а уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается, как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры каждой страны. С этой точки зрения, профильные ведомства должны держать в центре внимания продовольственную проблему, но на деле это не всегда соблюдается.

Уже четыре месяца в подведомственную ему организацию поступают письменные обращения и звонки от покупателей о том, что люди не могут отличить колбасные изделия наименований Sevimli и Sevimli Dad. По словам правозащитника, товарная марка Sevimli Dad существует на рынке многие годы и пользуется широким спросом. Однако 4 – 5 месяцев назад появилась другая марка колбасной продукции, т.наз. Sevimli. Колбасная продукция нового производителя продается в розничной торговой сети в непосредственной близости с изделиями Sevimli Dad.

«По этому поводу к нам обращаются покупатели, — продолжил Гусейнов. – Интересуются, одна ли это фирма и как, собственно, отличить. К сожалению, компания Sevimli Dad не борется за защиту своей товарной марки. ССП исследовал маркировку колбасных изделий, имитирующих эту популярную марку. Интересно, что на упаковке указана казахстанская компания, значится также маркировка «халал». Мы поинтересовались происхождением халяльного знака и выяснилось, что структура, выдающая эту маркировку в Азербайджане, не выдавала ее упомянутой компании. Также выяснилось, что в производственном процессе компании халяльная и прочая продукция не производятся раздельно, процесс производства совмещенный, хотя такое недопустимо».

Гусейнов звонил по этому поводу производителю Sevimli и представителю компании, там ему пообещали исправить недочеты, однако воз и ныне там:

«Обман потребителей продолжается. По этому поводу ССП обратился в Агентство продовольственной безопасности, однако работники этого ведомства не провели должной работы, даже не поинтересовались, где и как производится упомянутая продукция. Они прислали письменный ответ, из которого было видно, что никаких практических шагов не принималось. Наша организация также обратилась в Министерство экономики, и чиновники антимонопольной структуры при этом ведомстве никаких реальных действий не предприняли. Результатов нет, хотя задачей комитета является борьба с недобросовестной конкуренцией на рынке. Пришлось обратиться в Агентство по интеллектуальной собственности, однако ответа от этой структуры тоже пока не последовало».

По свидетельству правозащитника, этот случай является отражением множественных подобных нелицеприятных фактов на местном рынке. Иные местные производители буквально мимикрируют под другие торговые марки. Например, марка мороженого ОРЕО компании «Джамал LTD» активно имитируется местным производителем Selena, выпускающим похожий товар OREGO. Государственные чиновники не принимают практических мер для соблюдения прав потребителей, нормальной конкуренции на рынке, практики борьбы со злоупотреблениями государственной политикой, созданной для бизнес-структур. «Хочу обратиться через ваше издание в госструктуры о том, что они должны повернуться лицом к потребителю, поскольку именно потребительский спрос находится в основе существования бизнеса», — резюмировал он.