В Азербайджане началась долгожданная индексация трудовых пенсий. Надбавка к страховой их части (ежемесячным пенсионным выплатам) составит 3,4% — ровно настолько за минувший год поднялась среднемесячная номинальная заработная плата.

Помимо этого, глава государства распорядился выдать единовременную помощь трудовым пенсионерам в размере 200 манатов. Исключение составят лица, получающие надбавки за выслугу лет – речь о 99 тысячах вышедших на заслуженный отдых граждан – государственных служащих, сотрудниках правоохранительных органов и др. В то же время президент поручил Кабинету министров представить предложения о механизме индексации трудовых пенсий за выслугу лет и оказания им материальной поддержки в 2022 году.

Пересмотренную часть пенсий и единовременную помощь выплатят одновременно с февральской пенсией, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения. По данным ведомства, индексация зависит от годового темпа прироста среднемесячной номинальной заработной платы в минувшем году – в Госкомстате подсчитали, что сей показатель не превысил 3,4 процентов, а значит, трудовые пенсии будут проиндексированы на этом уровне, начиная с января этого года. Для наглядности, после индексации пенсия в 250 манатов составит 258 манатов 50 гяпик. Пенсия в размере 300 манатов увеличится до 310 манатов 20 гяпик.

По словам экономиста Первиза Гейдарова, отличием настоящего Распоряжения об индексации трудовых пенсий является то, что в текущем году пенсионерам, за исключением получающих надбавки за выслугу лет, будет выплачена финансовая помощь, выплачиваемая поквартально в равных долях. Выплата пенсионерам финансовой помощи будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы. «Учитывая прошлогодние реальные темпы инфляции, это, безусловно, позитивный шаг, направленный на усиление социальной защиты трудовых пенсионеров и улучшения их благосостояния», — сказал он в беседе с #.

Таким образом, отмечает Гейдаров, прирост пенсий составит в среднем порядка 9%. При этом у лиц, чья пенсия не превышает 300 манат, этот рост составит до 10%, у тех же, кто получает выше этой суммы, в среднем 7-8%. Индексация и материальная помощь вкупе превышают средний уровень инфляции за минувший год, составивший 6,7 %, что является очередным ярким примером государственной поддержки пенсионеров.

Между тем помощь пенсионерам будет выплачена по 50 манатов раз в начале каждого квартала года, сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов. Сие означает, что, за исключением пенсионеров, получающих выплаты за выслугу лет, остальные получат доплату – поделив ее на 12 месяцев получаем ежемесячную прибавку к пенсиям на уровне 16,6 манатов. С учетом материальной помощи прибавка составит порядка 9% от среднемесячной пенсии по стране. Эта надбавка составит до 10% для получающих пенсию до 300 манатов и 7-8% применительно к более высоким выплатам.

Индексированное повышение пенсий с начала 2022 года и оказание материальной помощи охватят 92% пенсионеров или 1,1 млн человек. В течение года на эти цели будет израсходовано дополнительно 352 млн манатов. А уже с 2023 года единовременная материальная помощь пенсионерам войдет в состав годовой суммы начислений.

Не секрет, что растущие цены были главной проблемой минувшего года. В этой связи ранее уже звучали предложения экономистов о дополнительной компенсации высокой инфляции. По мнению иных аналитиков, возросшие в минувшем году доходы Государственного фонда социальной защиты предполагают такую возможность. Кстати, до этого единовременная помощь в размере 100 манатов была предусмотрена ко Дню солидарности азербайджанцев мира малоимущим семьям.