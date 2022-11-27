Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом он сказал в воскресенье в своём обращении к военным и учёным. Ким Чен Ын поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.

Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасона-17»: ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.

На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чьё имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передаётся по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу. (svoboda.org)