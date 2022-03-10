Ким Чен Ын в ходе визита в государственное космическое агентство КНДР заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их «вассальных силах». Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он выразил большое удовлетворение тем фактом, что в ходе недавних важных испытаний были подтверждены метод аэрокосмической съемки, эксплуатационные характеристики фотографического оборудования высокого разрешения и надежность системы передачи изображения», — говорится в сообщении ЦТАК.

5 марта Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР могла запустить баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 270 км, максимальная высота составила 560 км. В КНДР сообщили, что девятый с начала года ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.