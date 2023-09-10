Еще совсем недавно даже трудно было себе представить, что китайская экономика, которая заняла в мире второе место, забуксует. Причем настолько, что это уже ощущается в той или иной степени практически во всех уголках планеты. Что же произошло такого, чтобы недавнее economic miracle — экономическое чудо вдруг закончилось.

Проблемы начались в начале второго десятилетия нынешнего века. В силу определенной инерции экономических процессов и огромного размера экономики они не сразу вышли на поверхность. Несмотря на принимаемые властями меры сложности продолжали нарастать и привели к тому результату, который мы наблюдаем и даже переживаем сегодня.

Причин такого положения достаточно много, поэтому ограничимся на наш взгляд самыми значительными.

Отметим так называемый эффект низкой базы. Когда Дэн Сяопин в конце 1970-х гг. запустил экономические и ряд политических реформ Китай представлял отсталое по тогдашним меркам государство с очень бедным населением и довольно специфической промышленностью. Даже всегда любимый коммунистами всех цветов и оттенков военно-промышленный комплекс не обеспечивал Народно-освободительную армию необходимой номенклатурой вооружений. Наглядно это проявилось в ходе советско-китайских столкновений в 1969 году и в последующие годы, а также в период войны с Вьетнамом в феврале-марте 1979 года.

Реформы очень быстро стали давать результаты, в Китай устремился западный и восточный капитал. Он приносил с собой не только финансовые ресурсы, но также оборудование, технологии и самое главное — know how. Добавим к этому относительно низкие затраты на рабочую силу, которой в стране было в избытке.

Рост экономики носил взрывной характер, в отдельные годы ВВП возрастал на 15%. Вот тогда и заговорили о китайском экономическом чуде. И хотя некоторые экономисты предупреждали, что потенциал роста в создавшихся условиях будет уменьшаться и стране может грозить рецессия, их голоса тонули в хоре восторгов. Многие прогнозировали, что скоро Китай догонит США и выйдет на первое место в мире. Однако скептики оказались правы.

Главной проблемой китайской экономики оказалась политическая — неизжитое в полной мере административное управление. Это уже не плановая экономика советского образца, но и не свободная по западным меркам.

Приведем очень характерный пример. Китайское руководство, как когда-то советское, а также собственное времен Мао Цзедуна было и остается увлеченным созданием гигантских инфраструктурных объектов и проектов. Многие носили исключительно пропагандистский характер, хотя и создавались по последнему слову техники и технологий.

Например, железная дорога на магнитной подвеске — маглев, по которой на скорости 471 км/ч 30 км от станции метро до аэропорта Шанхая можно проехать за 7,3 мин. Выглядит очень красиво, тем более, что в 2004 году, когда проект был запущен, ни у кого такого не было.

Однако китайского в нем было очень мало. По заказу властей Шанхая маглев был построен немецким консорциумом Transrapid, а поезда изготовлены фирмой Siemens. Стоимость проекта составила $1,3 млрд (10 млрд юаней по тогдашнему курсу). За первые два года эксплуатации оператор линии заявил об убытках, превышающих 1 млрд юаней.

Очень многие инфраструктурные объекты являются убыточными. По скоростным железным дорогам ездит очень мало пассажиров и, как говорится, их содержание и эксплуатация влетает в копеечку. Другими словами, в нормальной экономике никто бы подобное не делал, но в Китае все не так.

Для того, чтобы поддерживать постоянный экономический рост партия заставляла банки его финансировать. В первую очередь строительство.

Эта отрасль была мотором развития, на нее приходилось до 30% роста ВВП. Застройщики брали в банках кредиты под административно установленные относительно небольшие проценты и начинали новое строительство, часто не завершив старое. Какое-то время это удавалось. К тому же государство стимулировало переселение жителей деревни в города, а им было нужно жилье и сопутствующая инфраструктура.

Однако маховик строительства был настолько раскручен, что дома строились, а цены на недвижимость все время росли. В результате стали возникать города призраки, в домах которых никто не жил.

Отметим, что огромное строительство повлекло за собой рост производства строительных материалов, металлических изделий, химической продукции и многого необходимого для возведения зданий и сооружений.

Уже к 2010 году надувающийся пузырь на рынке недвижимости начал беспокоить власти, и они начали ограничивать кредитные ресурсы для строителей. Как результат начала бурный рост теневая банковская система (теневой банкинг). В русском и ряде других языках этот термин имеет негативную коннотацию в связи с различного рода злоупотреблениями в сфере финансов, поэтому финансисты термин употребляют редко.

Теневой банкинг — это финансовые институты, предоставляющие те же услуги по заему средств, но по тем или иным причинам не подпадающие под стандартное банковское регулирование со стороны государства. Такими институтами могут быть организации пайщиков, отдельные физические лица, да и те же банки, которые хотят найти для себя более выгодную нишу вне сферы жесткого государственного регулирования.

Китайские застройщики, почувствовав кредитные ограничения со стороны официальных банков, стали занимать средства в теневом банкинге. Все бы ничего, но отдавать приходится хоть тем, хоть другим. Вот здесь и начались проблемы.

Выяснилось, что взятые заемные средства потрачены, но объекты не сданы, или, например, жилье не покупают. Возвращать фактически нечего. Второй по объемам застройщик Китая China Evergrande Group имеет долгов на сумму $300 млрд (2,8 трлн юаней). Компания подала заявление в суд США о защите от банкротства, что является процедурой реструктуризации офшорного долга. Это еще не банкротство, но оно очень близко.

Сейчас все внимание обращено на первого китайского застройщика компанию Country Garden Holdings. Его долги еще больше, стоимость акций упала на 78%.

Китайские застройщики взяли кредитов в теневом банкинге на $2 трлн и перспектив возврата никаких. Казалось бы и пусть себе разоряются, но речь идет о таких суммах, что они затрагивают всю систему и что делать пока никто не знает.

И еще об одном хотелось бы упомянуть. Это — дефляция, то есть устойчивое снижение цен на товары и услуги в экономике за определенный промежуток времени. На первый взгляд потребитель выигрывает от уменьшения цен. На самом деле он теряет.

Основной причиной дефляции является дисбаланс между спросом и предложением. Кроме того, причинами дефляции являются перепроизводство, неправильная монетарная политика, нехватка денег в обращении и сокращение кредитования. Развитие дефляционной спирали приводит к продолжительному снижению цен, за этим следует падение производства и экономический спад.

Ввиду сокращающегося спроса компании вынуждены уменьшать объемы производства и снижать цены на продукцию, а для производства меньшего объема товаров требуется меньше людей и предприятия сокращают персонал.

Рост безработицы, в свою очередь, ведет к очередному витку падения спроса, поскольку доходы населения уменьшаются и оно приобретает меньше товаров, предпочитая откладывать хоть какие-то средства. Компании вновь вынуждены понижать объемы производства и цены. Так, формируется новый виток, с каждым разом все больше ухудшая состояние экономики. При этом дефляционная спираль приводит к падению ВВП.

Китай попал в дефляционную спираль. Отметим быстрый рост безработицы. Он оказался таким, что власть запретила публиковать данные о состоянии рынка труда.

Отметим, что с дефляцией бороться гораздо труднее, чем с инфляцией. Япония находилась в тисках дефляции более 15 лет и только к 2010 году после глубоких реформ, многое изменивших в ее экономическом укладе, она постепенно выходит из кризиса.

Китаю придется гораздо сложнее, так как проводить глубокие реформы руководство не хочет, потому что они обязательно затронут политическую систему.

Хотя власти принимают какие-то меры для спасения главных застройщиков, они не приводят к значительным результатам. Ведь спасать нужно не только гигантов, но и более мелких девелоперов. К тому же долговой кризис затронул другие отрасли в той или иной мере связанные со строительством. Они тоже по уши в долгах и их производство тоже падает.

Как выходить из дефляционной спирали тоже не совсем ясно. В свое время английский экономист Джон Ме́йнард Кейнс предлагал для этого некоторые шаги, но их эффективность возможна только в рыночной системе западного образца. В Японии она есть, а в Китае нет.

По всему выходит, что без западных финансов Пекин выйти из кризиса не может, но пока политика прямо противоположная. Отношения, в частности, с США ухудшаются, и Вашингтон принимает целый ряд ограничительных мер по передаче Китаю новейших технологий и ограничивает финансовые ресурсы.

В результате Китай рискует потерять емкие западные рынки, которые очень требовательны к поступлению новейшей продукции. Высокотехнологические производства выводятся из Китая и переводятся либо в страну происхождения, в значительной мере в США, либо в страны, на которые не распространяются ограничения.

Попытка китайских властей основываться на внутреннем потреблении провалилась. В значительной степени из-за попадания в дефляционную спираль.

Пока Пекин пытается внутренние проблемы заместить внешними. Отсюда антизападная политика и поиск врагов, из-за которых всяческие неурядицы. Искать долго не нужно. Во всем виноват все тот же Запад.

Брызги от китайских экономических проблем падают и на Россию.

Во-первых, Китай — крупнейший покупатель энергоресурсов в мире, и его проблемы снижают цены на нефть и сокращают поставки главного экспортного товара России. Москва теряет значительную часть доходов, так как Китай теперь главный клиент по поставкам энергоресурсов.

Во-вторых, после вторжения в Украину Россия лишилась доступа к западным рынкам, технологиям и инвестициям. Кремль надеется, что теперь их заменит Китай, но тот все больше от них отрезается. Так что проблемы Китая — проблемы Кремля.

В-третьих, один из главных тормозов китайской экономики — торговая и технологическая война с США. Си старается смягчить ситуацию, но любая поддержка Путина добавит аргументов американцам для усиления давления на Китай.

В-четвертых, из-за войны Европа уменьшила китайский импорт. Тем самым российская агрессия приносит Китаю прямые убытки.