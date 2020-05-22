Китайский парламент может провозгласить «победу над коронавирусом»

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в пятницу, 22 мая, более чем с двухмесячным опозданием приступило к ежегодной сессии. Изначально ее планировалось провести в начале марта, однако помешала пандемия коронавируса. На церемонии открытия депутаты, надев защитные маски, стоя отдали дань уважения врачам, а также выразили глубокую скорбь по тем, чьи жизни унес COVID-19.

Источники агентства AFP сообщают, что председатель КНР Си Цзиньпин может во время сессии объявить о «победе над коронавирусом», поскольку число заражений в Китае относительно невысоко. В материковой части Китая за последние сутки было зафиксировано только 4 случая заражения. (DW)