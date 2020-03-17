Китайские ученые назвали скрытых разносчиков коронавируса

Китайские ученые предполагают, что дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции, у них болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Эксперты из детского центра в китайском Гуанчжоу диагностировали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где отмечались случаи заражения коронавирусом.

В результате проведенных анализов выяснилось, что лишь 10 из них (1,3%) были инфицированы

Однако ни у одного ребенка не было явных симптомов. У них не было лихорадки и температуры 39°C, боль в мышцах и слабость они не испытывали. Также, в отличие от взрослых, у детей не зафиксировали затрудненное дыхание.

Осложнений в виде пневмонии также ни у одного ребенка не было.

По мнению специалистов, все это говорит о том, что дети представляют потенциальную опасность для взрослых.(Газета.Ru)