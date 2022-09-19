Девять самолетов и пять кораблей китайской армии окружили Тайвань в понедельник, 19 сентября. Два воздушных судна КНР при этом пересекли медианную линию Тайваньского пролива, сообщили в Министерстве обороны острова. Цитату приводит Reuters.

16 сентября заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы планирует захватить Тайвань к 2027 году. По словам офицера контрразведки, председатель КНР дал приказ своим военным подготовить Народную освободительную армию Китая к захвату острова. При этом Коэн подчеркнул, что Вашингтон не уверен, насколько Пекин готов воплотить планы в жизнь.