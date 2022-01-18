Китай воспринимается странами Ближнего Востока в качестве стабилизирующей силы в регионе, заявил глава МИД Китая Ван И. Об этом пишет газета Global Times.

Ранее Ван И провел переговоры с главами МИД Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Турции и Ирана, а также с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По словам дипломата, все ближневосточные страны, с которыми он провел переговоры, рассматривают Китай в качестве стабилизирующей силы международного мира и безопасности. Дипломат также отметил, что все эти страны нацелены на построение более плотных взаимоотношений с Китаем, передает ИА Красная Весна. Кроме того, все эти страны рассчитывают совместно поддерживать мультилатерализм, защищать равенство и справедливость, а также противостоять гегемонизму, сообщил Ван И.

Интересно, о чем свидетельствует это заявление официального Пекина? Это сигнал конкурентам о возросшем политическом влиянии КНР на регион Ближнего Востока? Заявка на право вмешиваться в сложные взаимоотношения между рядом государств этой неспокойной части планеты? Или тут может быть что-то еще? На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Алексей Маслов, китаевед, директор Института Стран Азии и Африки МГУ:

— Китай традиционно очень аккуратно выстраивает свои отношения со странами Ближнего Востока, стремясь чтобы они были по-настоящему многосторонними, то есть не было перекосов ни в одну из сторон. За последний год общая политическая ситуация вокруг Пекина ухудшилась, по сути создается антикитайская коалиция, где к США присоединился целый ряд стран, географически близких к Китаю, и которые долгое время рассматривались Пекином как добрые партнеры, например, Австралия.

Китаю надо обеспечивать свою энергетическую безопасность, а также иметь возможность беспрепятственно поставлять товары на Ближний Восток. Таким образом Китай входит в пространство, где традиционно активно играли США. Китайские дипломаты после подобных встреч традиционно заверяют, что отношения стали лучше, чем когда бы то ни было, и что страны разделяют общее стремление к стабильности — это стандартные дипломатические формулировки. На самом деле за этим стоит огромная работа по созданию непротиворечивой коалиции в регионе. Так Китай сумел наладить отношения и с Ираном, и с Саудовской Аравией, а также укрепил свои позиции в странах, которые уже были его традиционными торговыми партнерами, таких как ОАЭ.

Очевидно, что Пекин рассматривает Ближний Восток как ключевую часть своей инициативы «Пояс и путь». Ситуация все же не так проста: в ноябре 2021 г. в ОАЭ (ключевой региональный союзник США) было остановлено строительство секретного китайского судоходного порта вблизи Абу-Даби после сильного давления со стороны Вашингтона.

Впрочем, вскоре ОАЭ приостановили многомиллиардную закупку американских самолетов F-35, так как США поставили условие, чтобы в Эмиратах исключили китайскую компанию Huawei из своей телекоммуникационной сети, так как она якобы представляет угрозу безопасности для американских систем вооружения.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Стремительный рост китайского влияния на Ближнем Востоке после кризиса 2008 года уже давно стал предметом экспертных обсуждений во всем мире. В 2013 году, на пике роста, Пекин провозглашает флагманскую инициативу «Путь и пояс», направленную на расширение потенциальных рынков, развитие инфраструктурных проектов — портов, терминалов, железных дорог и прочего.

С того времени годовой объем китайских инвестиций и строительных контрактов увеличился с 2 до 25 миллиардов долларов в 2018 году. Параллельно Китай инвестировал значительный политический капитал в развитие и диверсификацию отношений c ключевыми арабскими странами — Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Видение политической и стратегической роли Китая на Ближнем Востоке было сформулировано в 2016 году Си Цзиньпином в его выступлении в штаб-квартире Лиги арабских государств. В частности, он отметил, что Китай является вторым по величине торговым партнером со странами Ближнего Востока. Соответственно, Китай будет способствовать диалогу и укреплению стабильности, а также противодействию терроризму и распространению экстремистских идей. В экономическом плане Китай предлагает продвижение модели «Нефть и газ плюс» и новую индустриализацию.

Пандемия коронавируса несколько ограничила темп и масштаб сотрудничества, а обострение отношений между США и Китаем, Китаем и Индией поставили перед руководством ведущих арабских стран непростые вопросы, связанные с целесообразностью такого сотрудничества. В частности, под давлением американцев ряд стран отказались от участия в китайских инвестиционных проектах.

Поэтому, по сути, глава МИДа Китая в целом повторил основные тезисы вышеприведенного выступления китайского лидера, усилив его модным ныне термином — мультилатерализмом и тонким гегемонистским намеком на существующее противостояние между США и Китаем. В нынешние времена турбулентности мировые лидеры пытаются предложить себя и свои страны в качестве стабилизирующей силы, но по силам ли это Китаю?

А между тем хуситы в Йемене сбили иранской зенитной ракетой ударный беспилотник китайского производства.