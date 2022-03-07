Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.
«США безответственно и не считаясь ни с чем, ушли из Афганистана, оставив афганскому народу серьезный гуманитарный кризис и создав колоссальную угрозу региональной стабильности», — заявил Ван И.
Министр призвал «немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить различные односторонние санкции, без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения «вторичного вреда» афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну».