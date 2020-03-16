Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии

Китай призывает соответствующие страны немедленно снять санкции с Ирана в условиях, когда страна всеми силами пытается справиться с пандемией COVID-19, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран, написал, что санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией. Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.
«В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию», — заявил дипломат, отметив, что это противоречит духу гуманизма.
| 2020-03-16T18:57:55+00:00 16 марта 2020, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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