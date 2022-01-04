США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет.
«Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то — что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках», — сказал дипломат.(Газета.Ru)