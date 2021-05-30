Китай успешно отправил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» к базовому модулю «Тяньхэ» для собственной орбитальной станции «Тяньгун-3». Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, необходимых для монтажа всех узлов и запланированных до конца 2022 года.

Отправка «Тяньчжоу-2» в космос ожидалась еще 19 мая. Пекин объяснил перенос техническими причинами.

Модуль «Тяньхэ» был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули. Кроме того, до конца 2022 года запланированы еще 3 грузовых рейса и 4 пилотируемые миссии.

В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации «Тяньгун-3» составит около 15 лет. Она сможет принимать трех космонавтов на срок до 6 месяцев. (DW)