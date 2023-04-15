Китай не собирается разрешать госсекретарю США Энтони Блинкену посещать страну из-за опасений, что ФБР может опубликовать результаты о разведывательном китайском аэростате.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в материале британской газеты Financial Times со ссылкой на источники.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — говорится в материале.

По данным СМИ, в Китае обеспокоены из-за того, что администрация президента США Джо Байдена может опубликовать отчет с вещественными доказательствами с аэростата.