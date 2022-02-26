Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности, КНР выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности, передает РИА Новости.

«Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени», — сказал Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине.

По его словам, на фоне пяти волн расширения НАТО просьба Москвы о гарантиях безопасности должна быть удовлетворена.

Напомним, Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в которой содержался призыв немедленно прекратить наступление на Украине

Сообщается, что проект резолюции был инициирован Соединенными Штатами и Албанией. Документ получил поддержку 11 стран-членов, еще три воздержались, в том числе и Китай (aif.ru)