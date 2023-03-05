Президент США Джо Байден сосредоточился на укреплении единства НАТО в вопросе поддержки Украины во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки«. При этом он отверг опасения по поводу усталости от войны в Украине со сторны США и Европы. Кирби заверил в уверенности Байдена, что единство западных союзников остается «устойчивым, решительным и единым».

Кирби отметил, что, хотя, Байден уверен в сохранении союзнического единства по поводу Украины, он ничего не принимает как должное. «Мы знаем, что нужно продолжать работать над предоставлением Украине той поддержки, в которой она больше всего нуждается. Однако президент уверен, что союзники останутся едиными», — отметил он.

Кроме того, Кирби отметил, что оба лидера разделяют стремление украинцев к справедливому и устойчивому миру. «Они считают, что это должен быть мир, под которым президент Зеленский может подписаться», — сказал Кирби.

Он добавил, что такой мир должен быть достигнут в ходе всеобъемлющих консультаций, в полной координации с украинцами.

«В противном случае, нет никакого пути, чтобы мир когда-либо наступил, и он не будет устойчивым», — пояснил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом 3 марта. Их диалог прошел в закрытом формате. После него не было пресс-конференции.