Киевский суд заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева в понедельник, 4 мая, удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял постановление о заочном аресте на два месяца бывшего украинского президента Виктора Януковича, находящегося за пределами Украины, по делу о насильственном захвате государственной власти. Адвокат Виталий Сердюк отметил, что защита намерена обжаловать постановление.

В 2017 году российские СМИ сообщили, что, по всей видимости, экс-глава украинского государства проживает на госдаче в ближайшем Подмосковье, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.

Как уточняет агентство УНИАН, адвокаты Януковича настаивали, чтобы их подзащитный участвовал в заседании посредством совместной с Россией процедуры оказания международно-правовой помощи. Однако прокурор пришел к выводу, что в данном случае присутствие подозреваемого на заседании не является обязательным.

В январе 2019 года коллегия Оболонского районного суда Киева заочно приговорила бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины с Януковича было снято за недоказанностью. (DW)

| 2020-05-04T21:36:27+00:00 4 мая 2020, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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