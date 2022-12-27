Власти Украины сделали все шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии в рамках процесса по европейской интеграции страны, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда». По ее словам, в частности, под конец года Верховная рада приняла серию важных законопроектов по этому треку.

«Все, что можно было сделать, организовать, обеспечить из этих семи рекомендаций, все, что требовало политического консенсуса и по запуску конкурсных процессов, и по принятию законодательства, — мы сделали <…> Прогресс с украинской стороны динамичный, мы не готовы ждать еще целый год (до осени 2023 года) до политической оценки», — пояснила Стефанишина.

Как указала вице-премьер Украины, Киев рассчитывает, что Евросоюз сможет провести оценку в рамках процесса евроинтеграции страны уже весной 2023 года. Она также подчеркнула, что Украина рассчитывает с марта следующего года начать подготовку к переговорам о вступлении в ЕС.